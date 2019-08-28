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Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине

Владимир Зеленский прокомментировал обвал дома в Дрогобыче и анонсировал проведение аудита всех жилых домов по всей стране.

Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине

Обвал дома в Дрогобыче прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер государства сообщил, что на месте трагедии задействованы все необходимые силы, которые продолжают доставать людей из-под завалов. Президент посочувствовал погибшим в трагедии.

Также Зеленский сообщил, что рассматривается две версии трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий.

Президент выразил сожаление, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии.

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– Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев, – заявил он.

По словам Зеленского, задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведения новых.

Напомним, в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли два человека.

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