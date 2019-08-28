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Факты / Происшествия

Порезанные вены, лицо обмотано тканью: в Кривом Роге нашли мертвыми супругов

В Кривом Роге в квартире обнаружили тела супружеской пары.

Полиция

В Кривом Роге супружескую пару нашли мертвой в собственной квартире на улице Спасской.

У мужчины были порезаны вены, а у женщины лицо – перевязано тканью. Они были в разных комнатах.

Соседи заметили трупный запах, который шел из квартиры и сообщили об этом дочери умерших. Она и обнаружила их мертвыми в квартире.

Предварительно, умершему мужчине было 68 лет, а женщине – 67.

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Соседи говорят, что пара часто ссорилась, мужчина выпивал. По словам дочери, мужчина был агрессивным, он раньше бил ее саму и часто – свою жену.

К слову, в одном из сел Балтского района Одесской области женщина нашла на обочине дороги мужскую голову.

Источник: Первый городской

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