В Дрогобыче, где был разрушен один из подъездов, обвалилась еще одна плита над руинами, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили.
В Дрогобыче в 15.00 произошел обвал верхней плиты, нависшей над степью. Никто из спасателей не пострадал.
Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет.
Жителям позволят забрать вещи из квартир. Сейчас спасатели готовят опоры для крыши чтобы предотвратить его обвала.
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Администрация КП Дрогобычводоканал сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.
Социальные службы обязаны организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающим в квартале.
– В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем, – отметили в мэрии.
Напомним, в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли два человека.
Источник: Дрогобычский городской совет