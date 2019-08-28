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Факты / Происшествия

Взрыв в Дрогобыче: в доме обвалилась еще одна плита

В Дрогобыче, где был разрушен один из подъездов, обвалилась еще одна плита над руинами, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили.

Взрыв в Дрогобыче: в доме обвалилась еще одна плита

В Дрогобыче в 15.00 произошел обвал верхней плиты, нависшей над степью. Никто из спасателей не пострадал.

Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет.

Жителям позволят забрать вещи из квартир. Сейчас спасатели готовят опоры для крыши чтобы предотвратить его обвала.

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Взрыв в Дрогобыче: в доме обвалилась еще одна плита / 3 фотографии

Администрация КП Дрогобычводоканал сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязаны организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающим в квартале.

– В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем, – отметили в мэрии.

Напомним, в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли два человека.

Источник: Дрогобычский городской совет

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