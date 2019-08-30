PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Душили и топили в миске с водой: на Киевщине твое мужчин пытали пенсионерку

В селе Забуянье Киевской области трое мужчин ночью ворвались в дом 56-летней женщины – били, душили проводами и топили в миске с водой.

поліція

После нескольких часов пыток нападавшие сделали женщине инъекцию с неизвестным веществом, сказав ей, что это смертельный яд.

Напоследок преступники замотали ее в простыню, бросили на полу, облили водой и заперли в доме.

Придя в себя, избитая женщина чудом освободилась, вылезла из дома через окно, добежала к соседке и вызвала полицию.

Читайте: Ограбление в Днепре: у мужчины у подъезда отобрали сумку с $100 тыс.

А таинственный препарат, который вкололи женщине, к счастью, оказался не ядом, а успокоительным.

До сих пор не понятны мотивы разбойного нападения. Соседи предполагают, что женщине, которая всю жизнь работала юристом, могли отомстить за ее профессиональную деятельность.

А родственники считают, что преступники хотели денег и действовали по чьей-то наводке. Посколку пенсионерка недавно отремонтировала и достроила родительский дом, еще и квартиру в Киеве имеет.

Но преступники нашли у пенсионерки только тоненькое золотое кольцо, 100 евро и около 300 грн.

Недавно в Белой Церкви двое мужчин в течение 16 часов удерживали женщину в квартире многоквартирного дома. Они били ее и насиловали.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Під Києвом жорстоко вбили будівельника
Зарезали и бросили в канаву: под Киевом жестоко убили строителя
Напад на знімальну групу телеканалу під Харковом
Нападение на съемочную группу телеканала под Харьковом – задержаны 30 человек
Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда
Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда
Згвалтування
Издевались 16 часов! В Белой Церкви двое мужчин избивали и насиловали женщину
Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин
Разбил витрины и угрожал ружьем: в Киеве мужчина ограбил ювелирный магазин
Ударил по голове и скрылся: на Майдане неизвестный напал на мужчину в толпе
Ударил по голове и скрылся: на Майдане неизвестный напал на мужчину в толпе
Грабили дома: на Киевщине полиция задержала преступную группировку
Грабили дома: на Киевщине полиция задержала преступную группировку
Замовне вбивство в Броварах
Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка