В селе Забуянье Киевской области трое мужчин ночью ворвались в дом 56-летней женщины – били, душили проводами и топили в миске с водой.

После нескольких часов пыток нападавшие сделали женщине инъекцию с неизвестным веществом, сказав ей, что это смертельный яд.

Напоследок преступники замотали ее в простыню, бросили на полу, облили водой и заперли в доме.

Придя в себя, избитая женщина чудом освободилась, вылезла из дома через окно, добежала к соседке и вызвала полицию.

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А таинственный препарат, который вкололи женщине, к счастью, оказался не ядом, а успокоительным.

До сих пор не понятны мотивы разбойного нападения. Соседи предполагают, что женщине, которая всю жизнь работала юристом, могли отомстить за ее профессиональную деятельность.

А родственники считают, что преступники хотели денег и действовали по чьей-то наводке. Посколку пенсионерка недавно отремонтировала и достроила родительский дом, еще и квартиру в Киеве имеет.

Но преступники нашли у пенсионерки только тоненькое золотое кольцо, 100 евро и около 300 грн.

Недавно в Белой Церкви двое мужчин в течение 16 часов удерживали женщину в квартире многоквартирного дома. Они били ее и насиловали.