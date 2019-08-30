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Факты / Происшествия

Пожар под Львовом – загорелись склады предприятия

Возле Львова около 14.00 возник пожар в селе Чишки Пустомытовского района на территории складов предприятия

Пожежа під Львовом

Пожар возник на открытой территории складских помещений, которые, по данным председателя ОО Варта1 Игоря Зинкевича, принадлежат предприятию Ника-печать.

По его словам, там много растворителя этилацетата и подобные ему.

Подразделения ГСЧС прибыли на место пожара по повышенному номеру вызова.

Судя по фото, пожар действительно серьезный. За черным дымом не видно неба.

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В 15.44 возгорание локализовано на площади две тыс. кв. м.

Предварительно, пострадали двое работников предприятия.

К тушению привлечены 114 спасателей и 30 единиц техники.

Очевидцы делятся в соцсетях видео и утверждают, что огонь распространился на корпуса предприятия.

  • Пожежа під Львовом
  • Пожежа під Львовом
Пожар под Львовом – загорелись склады предприятия / 2 фотографии

К слову, в Полтаве вечером 21 августа возник пожар в одноэтажном складском здании Новой почты.

ИсточникВарта 1

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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