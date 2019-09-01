В результате ДТП, которое произошло в 14.48 в Кривом Роге Днепропетровской области, погибли три человека.

На перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в Кривом Роге столкнулись старенький Москвич и Ford.

В ДТП погибли водитель Москвича (1976 года рождения), а также водитель и пассажир Ford (1985 и 1958 годов рождения).

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Спасатели, прибывшие на место аварии, обнаружили утечку горюче-смазочных материалов, поэтому во избежание возгорания горючее смыли с дорожного покрытия.







В Кривом Роге ударились Москвич и Ford – трое погибших / 2 фотографии

Напомним, 31 августа 10 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF в Днепропетровской области.