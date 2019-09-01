PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ураган Дориан приблизился к Багам и усилился до высшей категории

Мощный ураган Дориан, из-за которого Дональд Трамп отменил визит в Варшаву, приближается к Багамским островам.

Ураган

Синоптики уже присвоили урагану Дориану пятую – высшую категорию мощности.

Порывы ветра достигают 257 километров в час, что чревато катастрофическими последствиями.

Метеорологи говорят, что Дориан может задержаться на Багамских островах более чем на сутки, поэтому советуют их жителям искать убежище.

Напомним, год назад в штатах Северная и Южная Каролина (США) из-за урагана Флоренс погибли 11 человек.

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен
Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен
Підписання меморандуму
Украина, США и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве
Мотор Сич на грани остановки: что предлагает Китай и как поступит новое правительство
Мотор Сич на грани остановки: что предлагает Китай и как поступит новое правительство
Пентагон
$250 млн на поддержку: Пентагон пересмотрел военную помощь Украине
Убийца семьи Блейка Бивенса
Голый родственник расстрелял семью знаменитого бейсболиста
Почему продажа Мотор Сичи может усилить РФ и испортить отношения Украины с США
Почему продажа Мотор Сичи может усилить РФ и испортить отношения Украины с США
США будут работать над возвращением России в G7 – Помпео
США будут работать над возвращением России в G7 – Помпео
Російський військовий корабель
США обеспокоены ситуацией в Черном море и Крыму – Болтон
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка