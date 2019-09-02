В День знаний на торжественных линейках в Черкассах четверо детей потеряли сознание.

В Черкассах Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Чор обратился к администрациям школ с требованием изменить традиции торжественных мероприятий.

– Подготовка к празднику, стояния на солнце, изнурительные речи – это все негативно влияет на здоровье детей. Жара, стресс, выстраивания наносят психический и физический удар молодому поколению. Поэтому и имеем сегодня ситуации, когда на линейках или еще до их начала четверо детей потеряли сознание, – говорится в сообщении.

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Медики просят руководство учебных заведений обратить внимание на эти факты и изменять некоторые традиции, учитывая здоровье детей.

Кстати, в Одессе Департамент образования и науки рекомендовал школам сократить продолжительность урока до 35 минут из-за жары, а также время праздничных линеек.

Источник: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чор