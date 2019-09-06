Винничанина приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В Виннице по результатам предварительного расследования местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.

50-летний мужчина в мае 2019 года, выбросил кошку из окна пятого этажа. Выйдя на улицу и увидев, что животное подает признаки жизни, не обращая внимания на присутствующих посторонних, часть из которых была малолетними, взял кошку на руки и со всей силы ударил об асфальт. В результате чего животное погибло.

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Винницкий городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области мужчина с инвалидностью убил соседку, после чего его нашли зарезанным в кустах.

Источник: Винницкая прокуратура