На автодороге Харьков – Симферополь произошло столкновение автомобилей, которое привело к смерти четырех человек.

Водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу на автодороге Харьков – Симферополь в Запорожской области, где столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате ДТП четыре человека погибли, еще четверо пострадали.

Известно, что среди пострадавших и погибших – трое граждан Турции. Кроме того, среди получивших травмы в ДТП есть двое детей 2010 и 2011 годов рождения.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К слову, в Житомирской области четверо людей погибли из-за столкновения автомобилей.