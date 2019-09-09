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Факты / Происшествия

Во Франции жара убила 1,5 тыс. человек

Летом 2019 года во Франции было два периода рекордной жары, из-за которой в стране погибли 1,5 тыс. человек.

Во Франции жара убила 1,5 тыс. человек

В июне и июле в результате сильной жары во Франции умерли полторы тысячи человек, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен.

По ее словам, половина из них – это люди в возрасте 75 лет и выше, но были и дети.

На юге Франции 28 июня был побит температурный рекорд – 46 градусов тепла.

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После жаркого лета 2003 года правительство страны приняло многочисленные меры безопасности. Например, в парижском метро пассажирам на нескольких языках напоминают, что нужно пить много воды и уделять особое внимание старикам и детям.

Источник DW

Фото: Dreamstime

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