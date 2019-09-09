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Факты / Происшествия

Отлетел бампер и колеса: в Черновицкой области пьяный водитель сбил 8-летнего ребенка на квадроцикле

В Черновицкой области пьяный водитель на смерть сбил 8-летнего мальчика.

Отлетел бампер и колеса: в Черновицкой области пьяный водитель сбил 8-летнего ребенка на квадроцикле

В поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

21-летний местный житель на Volkswagen совершил столкновение с квадроциклом, которым управлял ребенок. Он внезапно выехал с прилегающей улицы.

Очевидцы утверждают, что автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима.

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Сведения об аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

К слову, на трассе Львов-Шегини в Мостисском районе вечером 8 сентября произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Источник: Нацполиция

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