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Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве

Масштабы пожара в лесу возле метро Лесная в Киеве можно оценить благодаря видео очевидцев.

Горит лес: видео пожара возле метро Лесная в Киеве

В сети появилось видео, на котором очевидцы сняли пожар возле метро Лесная в Киеве.

Как известно, участок лесопарка загорелся по улице Киото.

Кадры показывают, что дым от огня поднимается высоко в небо и виден на большом расстоянии.

Читайте: В Киеве произошел масштабный пожар в новострое

Как сообщалось, депутат Киевсовета Михаил Будилов считает, что пожар в лесу возле Лесной возник в результате поджога сухостоя.

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