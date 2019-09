В результате стрельбы в голландском городе Дордрехт погибли двое детей и мужчина.

Кроме того, тяжелые ранения получила женщина. Она доставлена в близлежащую больницу в критическом состоянии.

Читайте: В США подросток расстрелял свою семью – пять человек погибли

Причина трагедии неизвестна, однако правоохранители не исключают, что речь идет о семейном конфликте.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9

— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019