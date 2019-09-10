PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Стрельба в Нидерландах: погибли два ребенка и мужчина

В результате стрельба в нидерландском городе Дордрехт погибли три человека, еще один серьезно ранен.

Стрельба в Нидерландах: погибли два ребенка и мужчина

В результате стрельбы в голландском городе Дордрехт погибли двое детей и мужчина.

Кроме того, тяжелые ранения получила женщина. Она доставлена в близлежащую больницу в критическом состоянии.

Читайте: В США подросток расстрелял свою семью – пять человек погибли

Причина трагедии неизвестна, однако правоохранители не исключают, что речь идет о семейном конфликте.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Дейтон в США произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба
Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба
В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса – злоумышленника ищет полиция
В Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса – злоумышленника ищет полиция
В США подросток расстрелял свою семью – пять человек погибли
В США подросток расстрелял свою семью – пять человек погибли
Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен
Убийца на почтовом грузовике: в США застрелили 5 человек, 21 ранен
Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда
Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда
В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда
В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда
На Запорожье 16-летняя девушка выстрелила из ружья подруге в лицо
На Запорожье 16-летняя девушка выстрелила из ружья подруге в лицо
Tee Grizzley
В Детройте расстреляли автомобиль рэпера – есть жертва
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка