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Стая волков терроризирует село на Винниччине

В селе Нагоряны Винницкой волки терроризируют всю деревню, поедая домашний скот селян.

Стая волков терроризирует село на Винниччине

В Винницкой области сразу несколько соседних сел атакуют кровожадные хищники. После волчьих набегов люди находят во дворах разорванный скот.

– Волк зашел во двор и разорвал теленка, – рассказывает потерпевшая жительница села Нагоряны.

Когда волки заходят в село – люди сразу об этом знают. Потому домашние собаки моментально прячутся.

Александр Сикорский, видел, как прячутся собаки и говорит, что те не лают на волков.

Волки так обнаглели, что уже не боятся нападать даже днем. За один день из своего стада местный фермер с женой потеряли десяток коз.

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Двое суток Николай искал своих коз по кустарникам, но тщетно. Домой вернулась только одна – испуганная и с прокушенный горлом.

Это продолжается уже второй год подряд. В прошлом году охотники даже устраивали на хищников целую облаву, но не помогло. В этом году противостоять волками местные вообще никак не могут.

– Дикие животные идут в села, потому что у них выросло потомство, которое надо кормить, – говорят егеря.

Напомним, 2 сентября на свалке города Лозовая Харьковской области нашли тело убитой женщины.

Источник: Надзвичайні новини

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