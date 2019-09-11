На проспекте Александра Поля в Днепре около 1.00 ночи загорелась внешняя обшивка торгового центра.

Огонь повредил алюминиевую обшивку из стекловатой на площади 60 кв. метров.

На место пожара прибыли спасатели двух частей ГСЧС в Днепропетровской области.

В 1.46 огонь локализован, а в 3.16 пожар полностью ликвидирован.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

По данным местных СМИ, обшивка обгорела до самой крыши.

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Жители дома напротив считают, что возможной причиной пожара в ТЦ могло стать тушение сигарет футбольными болельщиками, которые после матчей сидят на входе в подвальное помещение и тушат сигареты о обшивку здания.

ТЦ Мириада расположен неподалеку от стадиона Днепр-Арена, где накануне проходил товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии.











Возле стадиона в Днепре после матча Украина-Нигерия горел ТЦ / 3 фотографии

К слову, на днях в Киеве произошел пожар – сгорели автомобили BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla, частично поврежден Volvo S80.