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Факты / Происшествия

ДТП в Харькове: четверо пострадавших, среди них – дети

В Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, двое из которых – дети.

дтп у харкові

В Харькове на нерегулируемом перекрестке улиц Мира и Северина столкнулись автомобили ВАЗ, Renault и Mercedes.

В результате аварии пострадали четыре человека – водитель ВАЗ и трое пассажиров Renault.

Среди пострадавших женщина и дети в возрасте 1 год 3 месяца и шесть лет. Их госпитализировали в больницу.

ДТП в Харькове: четверо пострадавших, среди них – дети / 3 фотографии

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Правоохранители выясняют причины аварии. Проводится проверка.

К слову, ранее Факты ICTV писали о ДТП в Киеве, где BMW влетел в Volkswagen и столкнул два такси.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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