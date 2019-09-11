В СИЗО повесился педофил, который издевался над своими усыновленными детьми, и снимал с ними порно.

Артему Кондратюку 32 года. Его подозревают в истязании приемных малолетних детей, а еще – изготовлении и распространении порнографии.

Его жену лишили родительских прав и мужчина сам воспитывал 5-летнего сына и 3-летнюю дочь.

Настоящую картину воспитания детей видели только ближайшие соседи. Соседка, которая живет этажом ниже, не раз слышала душераздирающие крики.

– Я когда выходила на балкон, то слышала, что он на детей кричал. Слышала не раз. Только крик слышу мужской, а дети плакали, это я слышала.

Оказывается, отец оставлял своих детей закрытыми в квартире. Иногда – на целый день, и часто – даже без еды.

Другая соседка, Татьяна, живет в квартире напротив. Сосед не раз просил присмотреть за его детьми, и на девочке женщина часто замечала синяки.

– Мне говорит, с кроватки упала – кроватки у ребенка нет, она на матрасе спала. Другим говорит, что с горки упала. То есть, уже врет.

Полиция установила в квартире двуличного соседа камеры наблюдения, которые несколько суток фиксировали жизнь его семьи. И отснятый материал просто шокировал правоохранителей.

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– Мы получили четкую информацию, что он наносил телесные повреждения неоднократно. Представьте себе удар наотмашь рукой в ​​область головы 3-летней девочке, рассказал руководитель полиции Винницкой области Юрий Педос.

Во время обыска также изъяли множество фото и видео, содержащие порнографию, в частности – детскую.

За совершение тяжких преступлений Артему грозило до десяти лет тюрьмы. На время расследования суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Но как только мужчину вернули в изолятор временного содержания, он покончил с собой – повесился на простыне в одиночной камере.

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