В Черниговской области на территории военного полигона спасатели ликвидируют пожар в лесу.

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона в Козелецком районе Черниговской области.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 10 га.

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.

Читайте: Вблизи Чернобыля горит Рыжий лес: к тушению привлекли авиацию

Работает авиация Специального авиационного отряда ГЧСЧ Украины. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Авиацией сделано четыре сброса воды. Тушение пожара продолжается.

Напомним, на Харьковщине третьи сутки горит военный полигон.