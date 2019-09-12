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Факты / Происшествия

На военном полигоне Черниговщины загорелся лес

В Черниговской области на территории военного полигона спасатели ликвидируют пожар в лесу.

На военном полигоне Черниговщины загорелся лес

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона в Козелецком районе Черниговской области.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 10 га.

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.

Читайте: Вблизи Чернобыля горит Рыжий лес: к тушению привлекли авиацию

Работает авиация Специального авиационного отряда ГЧСЧ Украины. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

Авиацией сделано четыре сброса воды. Тушение пожара продолжается.

Напомним, на Харьковщине третьи сутки горит военный полигон.

Источник: ГСЧС

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