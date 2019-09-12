В Черниговской области на территории военного полигона спасатели ликвидируют пожар в лесу.
Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона в Козелецком районе Черниговской области.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 10 га.
Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.
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Работает авиация Специального авиационного отряда ГЧСЧ Украины. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.
Авиацией сделано четыре сброса воды. Тушение пожара продолжается.
Напомним, на Харьковщине третьи сутки горит военный полигон.
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