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Факты / Происшествия

Не захотела с ним встречаться: в Польше мужчина застрелил украинку

В Польше мужчина застрелил украинку на глазах у ее коллег.

Не захотела с ним встречаться: в Польше мужчина застрелил украинку

В городе Гожув (Польша) мужчина застрелил украинку из-за отказа в отношениях.

– Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направленное против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти, – рассказал представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

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26-летнему мужчине после совершенного удалось сбежать в Германию, однако под Берлином ему преградили путь полицейские. Он вышел из автомобиля и направил на них оружие, после чего полиция открыла огонь на поражение.

Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Ранее Факты ICTV писали, что в Белогородке местный житель случайно нашел труп мужчины в канаве.

Источник: Interia.pl

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