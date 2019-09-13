В Киевской области задержали преступную группу, которая еще в августе напала на дом бизнесменов в селе Воропаевка Иванковского района.

Для задержания банды, которая была вооружена гранатами, задействовали спецназ Корд и полк полиции особого назначения.

В полиции напомнили, что 21 августа в Воропаевке Иванковского района произошло разбойное нападение на семью предпринимателей.

Тогда вооруженные преступники в масках проникли в дом, связали супругов, угрожали утюгом, а затем прострелили ногу мужчине. Они забрали драгоценности, деньги и авто.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые основательно подозреваются в совершении этого нападения.

Дома у них нашли четыре предмета, похожие на гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.

Их также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Киевской области и других регионов Украины.

Возбуждены уголовные производства по четырем статьям УКУ: ч.3 ст. 187 (Разбой), ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).















Под Киевом задержали банду, напавшую на семью бизнесменов / 4 фотографии

К слову, недавно в Киеве возле станции метро Голосеевская между двумя группами людей возник конфликт, который закончился стрельбой. В результате происшествия пострадали три человека.