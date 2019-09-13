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Факты / Происшествия

В Чугуеве закрыли школу и два детсада из-за пожара на военном полигоне

В Чугуеве Харьковской области из-за пожара на военном полигоне временно приостановлены занятия в одной школе и двух детсадах.

Пожежа на військовому полігоні в Чугуєві

С 13 по 16 сентября включительно приостановлены занятия в Клугино-Башкировской школе в Чугуеве, закрыты детсады №2 и Веселка при в/ч А-0501.

Во избежание отравления продуктами сгорания также ограничено проведение учебных, спортивных и культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, говорится в распоряжении городского председателя.

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Причиной таких ограничений стал пожар на полигоне в/ч А-0501 возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района – еще 9 сентября тут загорелась сухая трава и камыш на площади 10 га. Тушение отдельных очагов продолжается.

Напомним, на днях на территории 48-го арсенала в Калиновке Винницкой оласти возникло возгорание сухой травы.

Источник: Сhuguev-rada.gov.ua

Фото: ГСЧС

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