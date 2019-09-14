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В Винницкой области 15 школьников госпитализированы с отравлением

В Козятине Винницкой области 15 детей и пятеро учителей оказались в больнице после посещения школьной столовой.

В Винницкой области 15 школьников госпитализированы с отравлением

По факту массового отравления детей и учителей одной из школ Козятина полиция открыла уголовное производство.

В районную больницу с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 20 человек – пятеро взрослых и 15 детей.

Предварительно – все госпитализированные отравились продуктами питания в школьной столовой.

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Работа заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, приостановлена.

Производство открыто по ч.1 ст. 325 УКУ – Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, в Киеве семерых студентов госпитализировали из-за отравления шаурмой.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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