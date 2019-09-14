На улице Героев Майдана в Черновцах в результате столкновения двух автомобилей погибли супруги, еще два человека госпитализированы в больницу.

В Черновцах 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106.

65-летний водитель ВАЗа и его 59-летняя жена погибли на месте ДТП.

Водителя Fiat и его 37-летнего пассажира госпитализировали, еще одного медики осмотрели на месте и отпустили домой.

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Открыто производство по части 3 статьи 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Решается вопрос о наложении ареста на автомобили.











В Черновцах Fiat протаранил ВАЗ – погибли супруги / 3 фотографии

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