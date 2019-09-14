Вечером 13 сентября в подъезде дома в Шевченковском районе Киева нашли тело молодой женщины с многочисленными ножевыми ранениями.
По подозрению в убийстве киевлянки, которое произошло на первом этаже дома на улице Кирилло-Мефодиевской, столичная полиция разыскивает ее бывшего мужа.
На теле потерпевшей не было живого места.
Открыто производство по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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В Киеве в подъезде дома зарезали женщину – подозревают экс-супруга / 2 фотографии
Недавно в Винницкой области 36-летнюю женщину пытались изнасиловать, а потом жестоко убили в собственном доме.
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