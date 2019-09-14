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Факты / Происшествия

В Киеве в подъезде дома зарезали женщину – подозревают экс-супруга

Вечером 13 сентября в подъезде дома в Шевченковском районе Киева нашли тело молодой женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

У Києві в під'їзді будинку зарізали жінку

По подозрению в убийстве киевлянки, которое произошло на первом этаже дома на улице Кирилло-Мефодиевской, столичная полиция разыскивает ее бывшего мужа.

На теле потерпевшей не было живого места.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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  • У Києві в під'їзді будинку зарізали жінку
  • У Києві в під'їзді будинку зарізали жінку
  • У Києві в під'їзді будинку зарізали жінку
  • У Києві в під'їзді будинку зарізали жінку
В Киеве в подъезде дома зарезали женщину – подозревают экс-супруга / 2 фотографии

Недавно в Винницкой области 36-летнюю женщину пытались изнасиловать, а потом жестоко убили в собственном доме.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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