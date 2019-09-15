В Николаевской области на чердаке собственного дома повесились супруги. Их тела обнаружил 11-летний сын.

В селе Богачевка Николаевской области повешенными на чердаке собственного дома родителей обнаружил 11-летний сын.

Муж и жена ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне суицида они употребляли алкоголь.

В результате трагедии сиротами остались трое несовершеннолетних детей.

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У супругов также есть старший 25-летний сын, который служит в украинской армии.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что на улице Героев Майдана в Черновцах в результате столкновения двух автомобилей погибли супруги, еще два человека госпитализированы в больницу.

Источник: Факты