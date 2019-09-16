В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу движения и протаранила автомобиль такси. В результате ДТП погибли три человека, в том числе 14-летний подросток.

В селе Мазуровка Винницкой области 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Daewoo Gentra.

В результате аварии на месте происшествия погибли три человека: 59-летний водитель такси и пассажиры ВАЗа – 33-летняя женщина и ее 14-летний сын.

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Водитель ВАЗа и пассажирка такси в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение районной больницы.

Полицией начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет лишения свободы.























В Винницкой области легковушка выехала на встречную полосу и протаранила такси – трое погибших / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Шабо Белгород-Днестровского района столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали 19 человек.