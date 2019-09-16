В Николаевской области столкнулись сразу три автомобиля, в результате чего два человека погибли.

15 сентября около 20.15 на 122 км автодороги М-14 Одесса-Мелитопиль-Новоазовск произошло тройное ДТП.

44-летний водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полос. Там он столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43 и 55 лет.

В результате ДТП пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины 44 и 34 лет погибли на месте происшествия. Другие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водители автомобилей Toyota не пострадали.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства аварии.



















Под Николаевом столкнулись три авто – погибли два человека, четверо – пострадали / 5 фотографий

К слову, в Киевской области в результате ДТП с участием грузовика погибли четыре человека.

Фото: Novosti-n