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Факты / Происшествия

Под Одессой столкнулись два автобуса с пассажирами – 19 пострадавших

В селе Шабо Белгород-Днестровского района столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали 19 человек.

Под Одессой столкнулись два автобуса с пассажирами – 19 пострадавших

В Одесской области произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Минимум 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Один человек тяжелые травмы.

Автобус ехал по направлению Одесса – Белгород-Днестровский, маршрутка следовала в Затоку.

ДТП произошло возле села Шабо Белгород-Днестровского района.

Два рейсовых пассажирских автобуса столкнулись в селе Шабо Одесской области

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение.

Читайте: В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На месте происшествия работает полиция.

К слову, в Николаевской области столкнулись сразу три автомобиля, в результате чего два человека погибли.

Источник: Нацполиция

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