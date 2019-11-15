В Днепре дело четырех полицейских, обвиняемых в пытках задержанного, дошло до суда.

Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, направило в суд обвинительный акт относительно четырех полицейских из Днепра.

По данным следствия, правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже, а затем пытали его, чтобы тот признался в содеянном.

У пострадавшего – телесные повреждения средней тяжести, и это подтвердила экспертиза.

Читайте: ГБР возбудило дело против таможенников из-за вывоза за границу €650 тыс.

Дело расследуется по двум статьям:

ч. 2 ст. 127 УКУ – Пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 3. ст. 365 УКУ – Превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Подозреваемым, в случае доказательства вины, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в октябре ГБР объявило подозрение в пытках двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области. Копы на железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек, доставили в участок, где выбивали признание в краже золотой цепочки.