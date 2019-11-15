PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Названа причина смерти подростка в Прилуках

В городе Прилуки, где произошло убийство 14-летнего подростка, провели 17 экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства смерти.

Названа причина смерти подростка в Прилуках

В Прилуках правоохранители объявили результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко.

Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, но пока неизвестно, что или кто стал причиной этой травмы.

– За эту неделю проведено 17 дополнительных осмотров места происшествия.

По их результатам изъято много вещественных доказательств: начиная с одежды и заканчивая предметами, которые изымали как сами следователи, так и родственники, которые предоставляли эти предметы для экспертиз, – сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Сейчас полиция провела шесть следственных экспериментов с участием лиц, ставших очевидцами трагического события – фельдшеров и работников полиции, которые выезжали на место происшествия.

Читайте: Киевлянка зашла в школу и сорвала золотую цепочку с шестилетней ученицы

В ближайшее время состоится следственный эксперимент с участием отца погибшего парня.

Напомним, в конце октября 14-летнего подростка из Прилук нашли мертвым на железнодорожных путях. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд, но родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и заявили, что их сына убили.

Местные жители вышли на акции протеста и жгли шины, поскольку убеждены, что парня жестоко убили. Дело передали в Киев.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрывотехническая служба
В Харькове сообщили о минировании 54 объектов
Избили людей и выбросили на улицу. В Киеве вооруженные люди захватили общежитие
Избили людей и выбросили на улицу. В Киеве вооруженные люди захватили общежитие
В Киеве задержан следователь Нацполиции за взятку в $3 тыс.
В Киеве задержан следователь Нацполиции за взятку в $3 тыс.
Органы в жидком азоте: действовали ли в столичной клинике черные трансплантологи
Органы в жидком азоте: действовали ли в столичной клинике черные трансплантологи
Смерть подростка в Прилуках: горожане протестуют и жгут шины под участком полиции
Смерть подростка в Прилуках: горожане протестуют и жгут шины под участком полиции
Побила шесть детей: в Первомайске воспитательнице детсада объявили подозрение
Побила шесть детей: в Первомайске воспитательнице детсада объявили подозрение
стрельба в харькове
Стрелок в Харькове подорвал себя гранатой – полиция
В Одесской области женщина обокрала 4-летнего ребенка с инвалидностью
В Одесской области женщина обокрала 4-летнего ребенка с инвалидностью
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка