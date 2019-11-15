В городе Прилуки, где произошло убийство 14-летнего подростка, провели 17 экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства смерти.

В Прилуках правоохранители объявили результаты повторной судмедэкспертизы по делу 14-летнего Дениса Чаленко.

Причиной смерти эксперты назвали открытую черепно-мозговую травму, но пока неизвестно, что или кто стал причиной этой травмы.

– За эту неделю проведено 17 дополнительных осмотров места происшествия. По их результатам изъято много вещественных доказательств: начиная с одежды и заканчивая предметами, которые изымали как сами следователи, так и родственники, которые предоставляли эти предметы для экспертиз, – сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Сейчас полиция провела шесть следственных экспериментов с участием лиц, ставших очевидцами трагического события – фельдшеров и работников полиции, которые выезжали на место происшествия.

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В ближайшее время состоится следственный эксперимент с участием отца погибшего парня.

Напомним, в конце октября 14-летнего подростка из Прилук нашли мертвым на железнодорожных путях. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд, но родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и заявили, что их сына убили.

Местные жители вышли на акции протеста и жгли шины, поскольку убеждены, что парня жестоко убили. Дело передали в Киев.