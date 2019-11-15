Во Франции с вечера 14 ноября не прекращается снегопад. На утро без света остались 300 тыс. домов, движение на дорогах затруднено.

Деревья и линии электропередач не выдерживают тяжести снега, который не прекращается во Франции с четверга.

Без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон – это около 300 тыс. домов.

На юго-востоке Франции погиб 63-летний мужчина – на него упало дерево.

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Объявлен оранжевый уровень опасности, на дорогах пробки – водители грузовиков не соблюдают запреты на движение.

Из-за снежных заносов между Греноблем и Лионом остановился поезд, спасатели эвакуировали пассажиров.

Neige: selon le préfet de la Drôme, “environ un millier de poids lourds sont stockés au niveau de l’A7” pic.twitter.com/1W4A6w7HLI — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019

Напомним, 7 октября в Киеве пошел первый снег.

Источник: BFMTV

Фото: BFMTV