PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Снегопад парализовал Францию: дороги заблокированы, без света 300 тыс. домов

Во Франции с вечера 14 ноября не прекращается снегопад. На утро без света остались 300 тыс. домов, движение на дорогах затруднено.

Снігопад паралізував Францію

Деревья и линии электропередач не выдерживают тяжести снега, который не прекращается во Франции с четверга.

Без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон – это около 300 тыс. домов.

На юго-востоке Франции погиб 63-летний мужчина – на него упало дерево.

Читайте: Ветер опрокинул прицеп грузовика с людьми: мощная буря в Польше

Объявлен оранжевый уровень опасности, на дорогах пробки – водители грузовиков не соблюдают запреты на движение.

Из-за снежных заносов между Греноблем и Лионом остановился поезд, спасатели эвакуировали пассажиров.

 

Напомним, 7 октября в Киеве пошел первый снег.

Источник: BFMTV

Фото: BFMTV

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

МИД вызвало посла Франции из-за слов Макрона об украинских мигрантах
МИД вызвало посла Франции из-за слов Макрона об украинских мигрантах
Макрон в интервью высказался против “нелегальных украинских банд”
Макрон в интервью высказался против “нелегальных украинских банд”
Amazon
600 человек, а остальные – роботы. Amazon открыл первый склад во Франции
Впервые за 60 лет: Японию накрыл мощный тайфун Хагибис
Впервые за 60 лет: Японию накрыл мощный тайфун Хагибис
Польща негода
Ветер опрокинул прицеп грузовика с людьми: мощная буря в Польше
Жака Ширака похоронили в Париже
Жака Ширака похоронили в Париже
Жак Ширак
Чем запомнился Жак Ширак – биография экс-президента Франции
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка