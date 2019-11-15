Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков просит комитет по нацбезопасности рассмотреть чрезвычайную ситуацию возле Балаклеи.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков собрал Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для рассмотрения ситуации со взрывами на складах возле Балаклеи.

– Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание, – сказал Разумков.

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Как сообщалось, взрывы в Балаклее произошли примерно в 14.30 15 ноября. В Минобороны заявили, что на территории складов происходила плановая утилизация боеприпасов.

Несмотря на то, что уничтожение снарядов было контролируемым, из-за взрывов погибли саперы-военнослужащие.