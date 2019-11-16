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Факты / Происшествия

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве среди дня похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял.

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Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко − председатель правления Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года.

Укрэксимбанк создан в 1992 году. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.

Ранее Факты ICTV писали, что исчезнувший 27 мая директор компании Софт Оил Кирилл Суворов смог сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

Источник: 5.UA

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