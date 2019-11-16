В Киеве среди дня похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял.

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Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко − председатель правления Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года.

Укрэксимбанк создан в 1992 году. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.

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Источник: 5.UA