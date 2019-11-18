В Хмельницкой области мужчина прицепил к внедорожнику собаку и протянул ее 1,5 километра.

Директор Государственного архива Хмельницкой области и бывший заместитель мэра жестоко наказал собаку, которая укусила его мать. Он привязал животное к авто и протянул по дороге.

Остановили мужчину в Красиловском районе Хмельницкой области. Неравнодушные граждане добились того, чтобы он отвязал собаку и вызвали полицию.

Пес сильно пострадал, но остался жив. Сейчас он находится под опекой волонтеров.

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19 ноября утром зоозащитники планируют провести протестную акцию под Заричанским управлением полиции. Они будут требовать наказания для жестокого владельца собаки и напишут коллективное заявление.

Чиновнику грозит штраф от 3 400 до 5 100 грн или лишение свободы от 6 месяцев до 3 лет.

Внимание! Кадры содержат сцены жестокости.

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