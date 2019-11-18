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Размером с куриное яйцо: в Австралии град побил авто и дома

В штате Квинсленд в Австралии выпал град размером с куриное яйцо, который побил автомобили и дома.

град в австралии

Град размером с куриное яйцо выпал в Австралии и нанес большой ущерб. Он разбил окна автомобилей и сильно повредил фасады домов и предприятий.

Град сопровождался грозой и ураганным ветром.

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В результате непогоды были оборваны провода. Без электричества остались почти 20 тыс. домов.

Больше всех пострадали жители района Саншайн-Кост на юге Квинсленда.

Напомним, 8 июля во Франции выпал град размером с теннисный мяч. В результате непогоды никто не пострадал.

Источник: ABC News

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