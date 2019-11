Град размером с куриное яйцо выпал в Австралии и нанес большой ущерб. Он разбил окна автомобилей и сильно повредил фасады домов и предприятий.

Град сопровождался грозой и ураганным ветром.

В результате непогоды были оборваны провода. Без электричества остались почти 20 тыс. домов.

Больше всех пострадали жители района Саншайн-Кост на юге Квинсленда.

From fire to this! Southeast Queensland. This was the storm we endured this afternoon. pic.twitter.com/QkaxEuZlZQ

— Laureen Maschek (@LaureenMaschek) 17 ноября 2019 г.