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Факты / Происшествия

В столичном зале игровых автоматов произошла резня

В Подольском районе Киева в зале игровых автоматов произошла резня, вследствие чего госпитализирован мужчина.

В столичном зале игровых автоматов произошла резня

В Киеве 17 ноября около 21.00 в зале игровых автоматов Лото на ул. Галицкая, 13 мужчину ранили ножом.

Работницы заведения видели только как потерпевший мужчина играл на автоматах, а затем упал. В этот же момент кто-то вышел из МАФа, в котором расположен зал игровых автоматов.

Мужчина получил проникающее артериальное ранение в ногу. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован.

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На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее на Волыни пятеро жителей Киверцовского района устроили драку с патрульными полицейскими. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

Источник: Киев Оперативний

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