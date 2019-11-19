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Маньяк в Днепре совершил серию нападений на женщин: фоторобот и приметы

В Днепре полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в шести нападениях на женщин.

Маньяк в Днепре совершил серию нападений на женщин

Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении шести нападений на женщин с 7 по 15 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

Злоумышленник подходил к потенциальной жертве, бил ее в лицо и убегал. Из-за отсутствия материального ущерба заявление пострадавшие в полицию не писали.

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На вид ему приблизительно 25-30 лет, рост 175 см, худощавый. Лицо без бороды и усов, европейского типа, худое, с запавшими щеками и широкими скулами. Волосы темно-русые, грязные и длинные.

Во всех случаях был одет в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

Напомним, летом в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении женщины. Насильником оказался 29-летний уроженец Днепра.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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