В Одессе пьяный военный медик не справился с управлением и протаранил дерево. Пострадал человек.

В Одессе в ночь на 20 ноября военный медик в состоянии алкогольного опьянения протаранил дерево примерно в квартале от военного госпиталя.

Майор повреждений не получил, а вот его пассажира госпитализировали с травмами. Toyota Сamry, на которой двигался военный, получила значительные механические повреждения.

По словам очевидцев, водитель был в военной форме.











В Одессе пьяный офицер-медик устроил ДТП, пострадал человек / 3 фотографии

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Коллектив и руководящий состав ВМКЦ Южного региона обратился к высшему руководству Вооруженных сил Украины о его увольнении майора с военной службы.

Напомним, в Киеве пьяная компания на Opel выехала на встречную полосу и влетела в лоб Audi.