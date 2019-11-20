PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе пьяный офицер-медик устроил ДТП, пострадал человек

В Одессе пьяный военный медик не справился с управлением и протаранил дерево. Пострадал человек.

В Одессе пьяный офицер-медик устроил ДТП, пострадал человек

В Одессе в ночь на 20 ноября военный медик в состоянии алкогольного опьянения протаранил дерево примерно в квартале от военного госпиталя.

Майор повреждений не получил, а вот его пассажира госпитализировали с травмами. Toyota Сamry, на которой двигался военный, получила значительные механические повреждения.

По словам очевидцев, водитель был в военной форме.

В Одессе пьяный офицер-медик устроил ДТП, пострадал человек / 3 фотографии

Читайте: МВД хочет вернуть ответственность за пьяное вождение в Административный кодекс

Коллектив и руководящий состав ВМКЦ Южного региона обратился к высшему руководству Вооруженных сил Украины о его увольнении майора с военной службы.

Напомним, в Киеве пьяная компания на Opel выехала на встречную полосу и влетела в лоб Audi.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Видео прибытия бронекатера Никополь в порт Очаков
Видео прибытия бронекатера Никополь в порт Очаков
В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: двое погибших, девять пострадавших
В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: двое погибших, девять пострадавших
12 км ограждения не спасают: почему украинцы гибнут под колесами поездов и авто
12 км ограждения не спасают: почему украинцы гибнут под колесами поездов и авто
В Одессе женщина выпала из маршрутки во время движения
В Одессе женщина выпала из маршрутки во время движения
В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще десять травмированы
В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще десять травмированы
Варимез женился
Освобожденный из РФ связист буксира Яны Капу женился
В Одесі швидка влетіла в дерево
В Одессе скорая влетела в дерево – четверо пострадавших
на Одеській трасі позашляховик збив на смерть двох чоловіків
Меняли колесо: на Одесской трассе внедорожник сбил насмерть двух мужчин
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка