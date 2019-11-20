В Одессе пьяный военный медик не справился с управлением и протаранил дерево. Пострадал человек.
В Одессе в ночь на 20 ноября военный медик в состоянии алкогольного опьянения протаранил дерево примерно в квартале от военного госпиталя.
Майор повреждений не получил, а вот его пассажира госпитализировали с травмами. Toyota Сamry, на которой двигался военный, получила значительные механические повреждения.
По словам очевидцев, водитель был в военной форме.
В Одессе пьяный офицер-медик устроил ДТП, пострадал человек / 3 фотографии
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Коллектив и руководящий состав ВМКЦ Южного региона обратился к высшему руководству Вооруженных сил Украины о его увольнении майора с военной службы.
Напомним, в Киеве пьяная компания на Opel выехала на встречную полосу и влетела в лоб Audi.
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