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Факты / Происшествия

Без мебели, но с червями: в Днепре дети жили в сплошной антисанитарии

В Днепре госпитализировали двух детей, проживающих в квартире с антисанитарными условиями.

Без мебели, но с червями: в Днепре дети жили в сплошной антисанитарии

К полиций Днепра обратился мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду и неадекватно себя ведет. По адресу прибыли патрульные.

– В доме почти без мебели, холодильника, исправного санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви оказывается могут проживать дети. Именно в таких условиях обнаружили двух девочек патрульные, – рассказали в полиции.

У мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

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В квартире также находились девочки 5-ти и полтора года.

– Дети были грязные, запущенные и голодные. Для сна у них было однf кровать на двоих с грязным бельем, – добавили в полиции.

Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Детей отправить в больницу.

Без мебели, но с червями: в Днепре дети жили в сплошной антисанитарии / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Кировоградской области восемь детей почти две с половиной недели жили без еды в холодном доме.

Источник: Патрульная полиция 

Фото: Патрульная полиция

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