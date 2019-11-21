В Днепре госпитализировали двух детей, проживающих в квартире с антисанитарными условиями.
К полиций Днепра обратился мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду и неадекватно себя ведет. По адресу прибыли патрульные.
– В доме почти без мебели, холодильника, исправного санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви оказывается могут проживать дети. Именно в таких условиях обнаружили двух девочек патрульные, – рассказали в полиции.
У мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.
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В квартире также находились девочки 5-ти и полтора года.
– Дети были грязные, запущенные и голодные. Для сна у них было однf кровать на двоих с грязным бельем, – добавили в полиции.
Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Детей отправить в больницу.
Ранее Факты ICTV писали, что в Кировоградской области восемь детей почти две с половиной недели жили без еды в холодном доме.
Источник: Патрульная полиция
Фото: Патрульная полиция