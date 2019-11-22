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Стрельба на границе: при попытке побега ранены трое контрабандистов

В Черновицкой области на границе с Молдовой в ночь на 22 ноября произошла стрельба – пограничникам пришлось применить оружие для задержания контрабандистов.

Стрілянина на кордоні

Возле села Гвоздовцы Черновицкой области области около 23.00 пограничный наряд обнаружил группу контрабандистов, пытавшихся переместить табачные изделия из Молдовы в Украину и загрузить их в транспортные средства с иностранной регистрацией.

Во время побега они направили один из автомобилей на пограничников, создав угрозу жизни и здоровью.

Охранникам границы пришлось применить оружие, потому что предупредительные выстрелы не остановили нарушителей.

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Контрабандисты скрылись на авто, однако вскоре трое из них с огнестрельными ранениями обратились за помощью в центральную районную больницу.

Напомним, в Польше задержали двух украинцев, которые нелегально ввезли янтарь

Источник: Госпогранслужба

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