В Черновицкой области на границе с Молдовой в ночь на 22 ноября произошла стрельба – пограничникам пришлось применить оружие для задержания контрабандистов.

Возле села Гвоздовцы Черновицкой области области около 23.00 пограничный наряд обнаружил группу контрабандистов, пытавшихся переместить табачные изделия из Молдовы в Украину и загрузить их в транспортные средства с иностранной регистрацией.

Во время побега они направили один из автомобилей на пограничников, создав угрозу жизни и здоровью.

Охранникам границы пришлось применить оружие, потому что предупредительные выстрелы не остановили нарушителей.

Читайте: “Изобретатели” мотодельтапланом переправляли сигареты в Румынию

Контрабандисты скрылись на авто, однако вскоре трое из них с огнестрельными ранениями обратились за помощью в центральную районную больницу.

Напомним, в Польше задержали двух украинцев, которые нелегально ввезли янтарь