В Киеве на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. В СМИ сообщают, что по этому адресу находится квартира Ирины Луценко.

В одной из квартир в многоэтажном доме произошел взрыв. В СМИ сообщают, что это квартира жены бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Ирины. Там находится салон красоты.

ЧП произошло на улице Олеся Гончара, 67.

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– В подъезде на Олеся Гончара, 67 был взрыв… Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен ее салон красоты?… А мы вот не спим, коты напуганы, и в подъезде дышать нечем, – написала жительница здания Маргарита Кузнецова на своей странице в Facebook.

Справка. Ирина Луценко – народный депутат трех созывов (7, 8 и 9). Сначала она была депутатом от Батькивщины, затем от Блока Петра Порошенко и Европейской солидарности.

4 ноября 2019 года она заявила о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Напомним, что взрыв в доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве произошел в ночь на 22 ноября. К счастью, пострадавших нет, но взрывной волной выбило окна двух выходов с подъезда, также повреждены стены.