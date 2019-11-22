В Одесской области в результате наезда пассажирского рейсового автобуса погиб человек.

Вечером 21 ноября на автодороге Одесса-Рени возле села Красная Коса под колесами рейсового автобуса погиб пешеход.

53-летний водитель автобуса на мало освещенном участке дороги не заметил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От сильного удара пешеход мгновенно погиб на месте ДТП.

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Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Напомним, в международном аэропорту Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку после того, как у самолета отвалилось колесо.