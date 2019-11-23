В Черниговской области мужчина за рулем микроавтобуса сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия.
В селе Ивановка на Черниговщине водитель авто сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги.
От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.
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Полиция ввела операцию Перехват. Правоохранители нашли его с помощью камер видеонаблюдения Сеть Безопасности, которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать как двигалось авто.
Сейчас с водителем проводятся следственные действия.
В Черниговской области водитель насмерть сбил 14-летнюю девушку и скрылся / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что на автодороге Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина.
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