В Киевской области вор обокрал более 80 домов, пока хозяева спали рядом.

В коттеджном городке под Киевом вор пробирался в помещение ночью, пока хозяева спали.

– Когда мы спали ночью, открыл дверь, вошел, что-то делал. Интересно, что люди на первом этаже уже спали. Бабушка рассказала, что что-то слышала, возможно она его и напугала, – рассказывает Назар Пархоменко, который стал жертвой ночного вора.

Мужчина благодарен судьбе, что никто из родных не проснулся, когда домом сновал преступник. Что их обокрали – семья поняла только потом. Шкатулка, где лежали украшения, оказалась пустой.

За одну ночь преступник обошел целый коттеджный городок, а это – более 80 домов. Вор зашел в каждый двор и проверил на прочность все двери и окна, а на это ему понадобилось около шести часов.

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Мужчина ловко, как акробат, перепрыгивает высокие заборы. Когда сигнализация сработала, то вор спокойно ждал во дворе, пока хозяева убедятся, что тревога была ложная.

Кроме того, на видео с камер наблюдения видно, что преступник общается с кем-то с помощью рации.

Интересно, что ни одна из собак в коттеджном городке не отреагировала на преступника.

Полиция Киевской области уже ищет вора, а местные жители создали собственную стражу и надеются самостоятельно поймать преступника и передать его правоохранителям.

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