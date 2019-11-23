В аэропорту Львов самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено 12.19. Международный аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании МАУ.
В международном аэропорту Львов во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ.
Воздушное судно направлялось в Киев.
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В результате инцидента пассажиров пришлось эвакуировать, прострадавших нет.
Проходят работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.
Напомним, в международном аэропорту Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку после того, как у самолета отвалилось колесо.
По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).
Фото: Igor Zinkevych