В аэропорту Львов самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Обновлено 12.19. Международный аэропорт возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании МАУ.

В международном аэропорту Львов во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ.

Воздушное судно направлялось в Киев.

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В результате инцидента пассажиров пришлось эвакуировать, прострадавших нет.

Проходят работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

Напомним, в международном аэропорту Одесса Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку после того, как у самолета отвалилось колесо.

По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

Фото: Igor Zinkevych