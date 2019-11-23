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Факты / Происшествия

Убил мужчину из-за отказа быть понятым: в Виннице опера отправили под суд

В Винницкой области будут судить полицейского, который убил мужчину из-за отказа быть понятым.

Убил мужчину из-за отказа быть понятым: в Виннице опера отправили под суд

В Винницкой области сотрудники ГБР передали в суд дело старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции ГУНП в Винницкой области, который подозревается в убийстве человека за отказ быть понятым.

Правоохранитель предложил гражданину стать понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, полицейский ударил мужчину кулаком в лицо. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.

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По факту было открыто дело по ч. 3 ст. 365 (Превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям) УК Украины.

В случае доказательства вины полицейскому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе командир и полицейский взвода во время дежурства жестоко избили задержанных.

Источник: ДБР

Фото: Dreamstime

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