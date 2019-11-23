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Оторвал бампер: в Днепре мужчина убегал от СБУ и повредил 10 авто

В Днепре во время задержания организатора конвертационного центра сотрудниками СБУ преступник оказывал немало сопротивление.

Оторвал бампер: в Днепре мужчина убегал от СБУ и повредил 10 авто

В Днепре работники СБУ задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн грн.

Во время спецоперации злоумышленник пытался угрожать оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах, а также повредил 10 частных автомобилей. По фотографиям видно, что у одного из авто оторван бампер.

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В машине преступника СБУ нашла более 2,1 млн грн, полученных от противоправной деятельности. В офисах “конверта” были изъяты валюта в размере более 1 млн грн, документация и печать.

Продолжается следствие по ст. 366, 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Оторвал бампер: в Днепре мужчина убегал от СБУ и повредил 10 авто / 2 фотографии

К слову, в Киеве на пересечении улицы Теодора Драйзера и проспекта Владимира Маяковского нетрезвый водитель Toyota пытался скрыться от полиции и врезался в Mercedes.

Источник: СБУ

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