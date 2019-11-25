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Факты / Происшествия

Сел за руль и взорвалось. Адвокат Гагун назвал версии взрыва в Харькове

В Харькове на улице Чайковского, 6 взорвался автомобиль Toyota Camry, принадлежащий адвокату Андрею Гагуну – зятю первого заместителя прокурора области. Никто не пострадал, полиция ввела план Перехват – разыскивают Opel Vectra синего цвета.

Сел за руль и взорвалось. Адвокат Гагун назвал версии взрыва в Харькове

После взрыва на улице Чайковского, 6 в Харькове и Харьковской области объявлен план Перехват.

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник заявила, что похожий автомобиль Opel Vectra, на котором могли передвигаться причастные к взрыву на Чайковского, нашли подожженным.

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщает, что взрывчатка была самодельной, в ее основе – тротил.

Владелец автомобиля бывший работник прокуратуры Харьковской области Андрей Гагун. Он якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.

Адвокат рассказал журналистам, что уже получал угрозы из-за того, что ведет адвокатскую деятельность.

– Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью, – сказал Андрей Гагун.

Он отметил, что около трех лет проживает в доме, рядом с которым и произошел взрыв. Гагун уточнил, что злоумышленники подложили взрывчатку под его автомобиль, и та сработала, когда он тронулся, вследствие чего правозащитник получил незначительные порезы рук.

Сел за руль и взорвалось. Адвокат Гагун назвал версии взрыва в Харькове / 2 фотографии

Гагун также подтвердил, что в доме, возле которого произошел взрыв, проживает председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, но считает, что покушение было совершено именно на него.

Полиция расследует происшествие как покушение на умышленное убийство, совершенное в связи с адвокатской деятельностью.

Напомним, в результате взрыва автомобиля в Харькове повреждено припаркованные рядом автомобили. Инцидент произошел утром в 10.40 25 ноября.

Исчтоник: UA: Харьков

Источник: Нацполиция

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