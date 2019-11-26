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Факты / Происшествия

Ты что, бессмертный? В Одессе полицейская накинулась на прохожих из-за парковки (18+)

В Одессе женщина с удостоверением Нацполиции устроила скандал и угрожала прохожим своим профессиональным положением.

Полиция

В Одессе произошел конфликт из-за замечания относительно припаркованного авто. Одна из участников ссоры угрожала оппонентам своей причастностью к органам правопорядка и нецензурно высказывалась в сторону других людей и даже пыталась применить физическую силу.

– Ты что, не попадешь, бл*дь, ты что, бессмертный? – говорит она.

Женщина, которую кое-кто из присутствующих называет Катей, также показывает удостоверение со значком Нацполиции на имя старшего инспектора Екатерины Александровны Белоус.

– Хочешь обоссаться? На, бл*дь, обиссысь! – сопровождает она демонстрацию документов.

В видео есть фрагменты, на которых эта женщина с кулаками бросается на одного из присутствующих мужчин, пытается выбить из рук телефон.

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В полиции прокомментировали это видео и заявили, что такое поведение сотрудников дискредитирует правоохранительные органы.

– По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесткие меры дисциплинарного воздействия, – отметил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Осторожно – видео содержит нецензурную лексику!

Ранее мы писали, что ночью 12 ноября  на закрытой станции метро в Харькове полицейский открыл стрельбу.

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